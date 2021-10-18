Анчелотти пообещал дать Лунину игровое время в текущем сезоне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем Лиги чемпионов с «Шахтером» рассказал о перспективах голкипера команды Андрея Лунина.

«Он должен становиться лучше, — цитирует Анчелотти Tribuna.cоm. — Он уже хорошо играет. Я с ним говорил. Дам ему игровые минуты на протяжении сезона.

Но перед ним есть Куртуа — один из лучших вратарей мира сегодня. Но все видят качества Андрея, что он хороший вратарь. Он будет успешным в своей карьере".

22-летний украинец в текущем сезоне пока ни разу не сыграл за «Реал». Матч «Шахтер» — «Реал» состоится 19 октября. Начало в 22.00 по московскому времени.