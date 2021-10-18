Анчелотти пообещал дать Лунину игровое время в текущем сезоне
20:40
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем Лиги чемпионов с «Шахтером» рассказал о перспективах голкипера команды Андрея Лунина.
«Он должен становиться лучше, — цитирует Анчелотти Tribuna.cоm. — Он уже хорошо играет. Я с ним говорил. Дам ему игровые минуты на протяжении сезона.
Но перед ним есть Куртуа — один из лучших вратарей мира сегодня. Но все видят качества Андрея, что он хороший вратарь. Он будет успешным в своей карьере".
22-летний украинец в текущем сезоне пока ни разу не сыграл за «Реал». Матч «Шахтер» — «Реал» состоится 19 октября. Начало в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1102281610-karlo-anchelotti-lunin-poluchit-igrovye-minuty-na-protyazhenii-sezona.html
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