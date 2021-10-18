Защитник «Шахтера» Исмаили считает, что Бензема может получить «Золотой мяч»

Защитник «Шахтера» Исмаили перед матчем Лиги чемпионов с «Реалом» ответил на вопрос о том, кто из соперников мог бы получить «Золотой мяч».

«В составе «Реала» много действительно великих игроков, которые заслуживают этот почетный приз, — цитирует Исмаили официальный сайт клуба. — Но если выбирать среди всех звезд, я бы, наверное, сделал ставку на Карима Бензема. Думаю, в этом сезоне он мог бы получить «Золотой мяч». Такая команда, как «Реал», из года в год является действительно сильной. В Лиге чемпионов всегда очень непросто.

Прежде всего, игроки «Реала» сильны индивидуально, а также и как команда в целом, потому мне сейчас сложно проанализировать, какая из команд сильнее — эта или прошлогодняя. Это совершенно разные тренеры с разными взглядами на игру. Сказать, кто из них лучше, непросто. Вне всяких сомнений, мы должны быть готовы к завтрашнему поединку с «Реалом». У нас есть сильные игроки, мы должны показать футбол высочайшего уровня, чтобы добиться важнейшего результата — это, конечно же, победа. Чтобы продолжить выступление в Лиге чемпионов».

Матч «Шахтер» — «Реал» состоится 19 октября. Начало в 22.00 по московскому времени.