Главный тренер ПАОКа Абел Феррейра после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче плей-офф Лиги чемпионов заявил, что команда показала хорошую игру, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Почему не сделали третью замену? Повлияло ли это на ход игры?

— Игроки продемонстрировали хорошую игру в качественном темпе. Могли победить. Третью замену не произвели, потому что игроки со скамейки будут более полезны в следующем матче. Это не проигрыш, мы качественно сыграли. Важную роль сыграли детали и моменты, которые меняли ход игры.

— Как сильно изменилась игра Краснодара при тройке Кабелла — Классон — Вандерсон? Готовились к этой игре по матчу с «Химками», где эта тройка играла с первых минут?

— Да, мы знаем, что наш противник силен. Сильна именно эта тройка в том числе. Команда хорошо играет и в других комбинациях. Считаем, наша тактика была верной и результативной. Мы показали хорошую игру. Результат нас устраивает, и следующий матч позволит продемонстрировать нам свои сильные стороны.