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Ребров может пропустить матч «Ференцвароша» с «Барселоной» из-за коронавируса

10:15
Сергей Ребров. Фото AFP
Сергей Ребров. Фото AFP
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Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рискует пропустить матч группового турнира Лиги чемпионов против «Барселоны», сообщает Nemzeti Sport. У бывшего нападающего «Рубина» и сборной Украины появились подозрения на коронавирус.

Из-за плохого самочувствия Ребров пропустил тренировку команды 29 ноября и пресс-конференцию 30 ноября. На данный момент он ожидает результатов теста.

Если коронавирус у Реброва подтвердится, он не сможет руководить командой в игре с «Барсой».

Матч «Ференцварош» — «Барселона» состоится в среду, 2 декабря, начало — в 23.00 по московскому времени.

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