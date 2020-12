«Реал» установил рекорд Лиги чемпионов

ФК «Реал» после победы над гладбахской «Боруссией» (2:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов в 29-й раз преодолел групповой турнир самого престижного еврокубка.

По данным статистического портала Opta, этот результат является лучшим среди всех европейских клубов.

«Реал» набрал 10 очков в группе с «Боруссией», «Интером» и «Шахтером», финишировав на первом месте.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 14 декабря. Начало — в 14.00 (мск).

