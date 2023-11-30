Тен Хаг: «Я доволен тем, как «МЮ» играл против «Галатасарая». Мы движемся в правильном направлении»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча с «Галатасараем» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:3).

«Мы выходили вперед, а затем уступали. Мы должны были взять три очка. Мы делали это в других матчах. Я доволен тем, как команда играла, но в то же время мне приходится критиковать ее, потому что защита недостаточно хороша. Я несу ответственность за результат. Мы идем вперед и совершенствуемся, и это очень обнадеживает. Мы движемся в правильном направлении. Я знаю, какие шаги дальше предпринять, что принесет нам успех в долгосрочной перспективе», — приводит пресс-служба УЕФА слова тренера.

«Манчестер Юнайтед» с 4 очками занимает последнее место в группе A за тур до конца группового турнира Лиги чемпионов. В решающем матче «красные дьяволы» на своем поле примут «Баварию». Игра состоится 12 декабря.