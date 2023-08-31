«Реал Сосьедад» Захаряна узнал соперников по групповому турниру Лиги чемпионов

Читать «СЭ» в

«Реал Сосьедад» попал в группу D в групповом этапе Лиги чемпионов.

Вместе испанским клубом в группу D попали «Бенфика», «Интер» и «РБ Зальцбург». Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов проходит в Монако.

Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 19-20 сентября. Финал Лиги чемпионов-2024 пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.