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Сегодня, 19:50

«Реал Сосьедад» Захаряна узнал соперников по групповому турниру Лиги чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трофей Лиги чемпионов.
Фото Reuters

«Реал Сосьедад» попал в группу D в групповом этапе Лиги чемпионов.

Вместе испанским клубом в группу D попали «Бенфика», «Интер» и «РБ Зальцбург». Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов проходит в Монако.

Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 19-20 сентября. Финал Лиги чемпионов-2024 пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

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ФК Реал Сосьедад
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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