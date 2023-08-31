«ПСЖ», «Боруссия» и «Милан» сыграют в одной группе Лиги чемпионов.
Монако проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
В группе F встретятся «ПСЖ», дортмундская «Боруссия» и «Милан.»
Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 19-20 сентября. Финал Лиги чемпионов-2024 пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в финале 2023 года обыграл «Интер» (1:0).
«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.
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