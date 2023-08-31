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Сегодня, 19:43

«ПСЖ», «Боруссия» и «Милан» сыграют в одной группе Лиги чемпионов.

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Трофей Лиги чемпионов.
Фото Reuters

Монако проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

В группе F встретятся «ПСЖ», дортмундская «Боруссия» и «Милан.»

Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 19-20 сентября. Финал Лиги чемпионов-2024 пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в финале 2023 года обыграл «Интер» (1:0).

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
УЕФА
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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