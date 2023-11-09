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Сегодня, 10:15

«Реал Сосьедад» и «Интер» вышли в плей-офф: расклад группы D Лиги чемпионов

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Фото Reuters

«Реал Сосьедад» и «Интер» повторили результат «Манчестер Сити» и «Лейпцига» и лишили группу D главной интриги за два тура до финиша.

12 декабря испанцы и итальянцы разыграют в Милане первое и второе места в квартете. Тогда же может решиться и судьба путевки в Лигу Европы. Но если «Зальцбург» в пятом туре сыграет лучше «Бенфики», то и эта встреча потеряет турнирный смысл.

Группа D

«Реал Сосьедад» — «Бенфика» — 3:1 (Мерино, 6. Ойярсабаль, 11. Барренэчеа, 21 — Рафа Силва, 49). Нереализованный пенальти: Мендес, 29 (штанга).

«Зальцбург» — «Интер» — 0:1 (Лаутаро Мартинес, 86, с пенальти).

И

В

Н

П

М

О

1. Реал Сосьедад

4

3

1

0

7-2

10

2. Интер

4

3

1

0

5-2

10

3. Зальцбург

4

1

0

3

3-5

3

4. Бенфика

4

0

0

4

1-7

0

29 ноября. Бенфика — Интер, Реал Сосьедад — Зальцбург.

12 декабря. Интер — Реал Сосьедад, Зальцбург — Бенфика.

Футбол
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ФК Бенфика
ФК Интер (Интернационале)
ФК Реал Сосьедад
ФК Ред Булл Зальцбург
0
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