«Реал Сосьедад» и «Интер» вышли в плей-офф: расклад группы D Лиги чемпионов
«Реал Сосьедад» и «Интер» повторили результат «Манчестер Сити» и «Лейпцига» и лишили группу D главной интриги за два тура до финиша.
12 декабря испанцы и итальянцы разыграют в Милане первое и второе места в квартете. Тогда же может решиться и судьба путевки в Лигу Европы. Но если «Зальцбург» в пятом туре сыграет лучше «Бенфики», то и эта встреча потеряет турнирный смысл.
Группа D
«Реал Сосьедад» — «Бенфика» — 3:1 (Мерино, 6. Ойярсабаль, 11. Барренэчеа, 21 — Рафа Силва, 49). Нереализованный пенальти: Мендес, 29 (штанга).
«Зальцбург» — «Интер» — 0:1 (Лаутаро Мартинес, 86, с пенальти).
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Реал Сосьедад
|
4
|
3
|
1
|
0
|
7-2
|
10
|
2. Интер
|
4
|
3
|
1
|
0
|
5-2
|
10
|
3. Зальцбург
|
4
|
1
|
0
|
3
|
3-5
|
3
|
4. Бенфика
|
4
|
0
|
0
|
4
|
1-7
|
0
29 ноября. Бенфика — Интер, Реал Сосьедад — Зальцбург.
12 декабря. Интер — Реал Сосьедад, Зальцбург — Бенфика.