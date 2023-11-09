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Сегодня, 09:55

«Реал» уже в плей-офф, «Наполи» усложнил свое положение: расклад группы C Лиги чемпионов

Кирилл Бурдаков
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Фото Reuters

«Реал» спокойно вышел в плей-офф, а вот «Наполи», не удержав преимущество, немного усложнил свое положение.

Поражение итальянцев в Мадриде вкупе с домашней победой «Браги» над «Унионом» сделают декабрьский матч в Неаполе ключевым. Лигочемпионский сезон немецкого дебютанта точно ограничится шестью турами. А вот попасть в Лигу Европы вполне реально. Правда, для этого нужно привозить очки (желательно три) из Португалии.

Группа C

«Реал» — «Брага» — 3:0 (Диас, 27. Винисиус Жуниор, 58. Родриго, 61). Нереализованный пенальти: Джало («Брага»), 6 (вратарь).

«Наполи» — «Унион» — 1:1 (Политано, 39 — Фофана, 52).

И

В

Н

П

М

О

1. Реал

4

4

0

0

9-3

12

2. Наполи

4

2

1

1

6-5

7

3. Брага

4

1

0

3

5-9

3

4. Унион

4

0

1

3

3-6

1

29 ноября. Реал — Наполи, Брага — Унион.

12 декабря. Наполи — Брага, Унион — Реал.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брага
ФК Наполи
ФК Реал
ФК Унион Берлин
0
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