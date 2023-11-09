«Реал» уже в плей-офф, «Наполи» усложнил свое положение: расклад группы C Лиги чемпионов

«Реал» спокойно вышел в плей-офф, а вот «Наполи», не удержав преимущество, немного усложнил свое положение.

Поражение итальянцев в Мадриде вкупе с домашней победой «Браги» над «Унионом» сделают декабрьский матч в Неаполе ключевым. Лигочемпионский сезон немецкого дебютанта точно ограничится шестью турами. А вот попасть в Лигу Европы вполне реально. Правда, для этого нужно привозить очки (желательно три) из Португалии.

Группа C

«Реал» — «Брага» — 3:0 (Диас, 27. Винисиус Жуниор, 58. Родриго, 61). Нереализованный пенальти: Джало («Брага»), 6 (вратарь).

«Наполи» — «Унион» — 1:1 (Политано, 39 — Фофана, 52).

И В Н П М О 1. Реал 4 4 0 0 9-3 12 2. Наполи 4 2 1 1 6-5 7 3. Брага 4 1 0 3 5-9 3 4. Унион 4 0 1 3 3-6 1

29 ноября. Реал — Наполи, Брага — Унион.

12 декабря. Наполи — Брага, Унион — Реал.