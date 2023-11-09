«Реал» уже в плей-офф, «Наполи» усложнил свое положение: расклад группы C Лиги чемпионов
«Реал» спокойно вышел в плей-офф, а вот «Наполи», не удержав преимущество, немного усложнил свое положение.
Поражение итальянцев в Мадриде вкупе с домашней победой «Браги» над «Унионом» сделают декабрьский матч в Неаполе ключевым. Лигочемпионский сезон немецкого дебютанта точно ограничится шестью турами. А вот попасть в Лигу Европы вполне реально. Правда, для этого нужно привозить очки (желательно три) из Португалии.
Группа C
«Реал» — «Брага» — 3:0 (Диас, 27. Винисиус Жуниор, 58. Родриго, 61). Нереализованный пенальти: Джало («Брага»), 6 (вратарь).
«Наполи» — «Унион» — 1:1 (Политано, 39 — Фофана, 52).
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И
|
В
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Н
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П
|
М
|
О
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1. Реал
|
4
|
4
|
0
|
0
|
9-3
|
12
|
2. Наполи
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6-5
|
7
|
3. Брага
|
4
|
1
|
0
|
3
|
5-9
|
3
|
4. Унион
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3-6
|
1
29 ноября. Реал — Наполи, Брага — Унион.
12 декабря. Наполи — Брага, Унион — Реал.