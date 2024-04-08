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Сегодня, 22:00

«Реал» — «Манчестер Сити»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграют в матче Лиги чемпионов 9 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Реала» Винисиус Жуниор.
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

«Реал» и «Манчестер Сити» встретятся в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов в Мадриде 9 апреля. Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» начнется в 22.00 по московскому времени.

На канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru пройдет видеотрансляция игры «Реал» — «Манчестер Сити». Начало прямого эфира — в 21.40 мск. На телеканале «Матч Премьер» покажут онлайн-перекличку противостояний 1/4 финала ЛЧ 9 апреля.

«СЭ» проведет текстовый онлайн матчей 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» и «Арсенал» — «Бавария». В матч-центре будут доступны ключевые события игр.

Ранее в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ман Сити» прошел «Копенгаген» (6:2), а «Реал» победил по итогам двух матчей «Лейпциг» (2:1).

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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