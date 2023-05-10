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«Реал» — «Манчестер Сити»: гол Де Брейне засчитан правильно. Нет повода для скандала

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Кевин Де Брейне.
Фото Reuters

Гол Кевина Де Брейне, забитый на 67-й минуте первого полуфинального матча Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» (1:1), засчитан правильно. В скандале, возникшем после игры, нужно поставить точку.

СМИ отреагировали на поведение главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, который посчитал, что взятие ворот его команды следовало отменить. Причина — мяч ушел в аут, это ошибочно не зафиксировал первый ассистент Паулу Соареш. И, соответственно, арбитр Артур Соареш Диаш ошибочно не остановил игру.

кадр трансляции «Матч Премьер»
кадр трансляции «Матч Премьер»

Правоту тренера якобы доказывает видео, которое опубликовал канал BeIN Sports. Его сотрудники смоделировали тот эпизод, развернули его и показали, что мяч незначительно вылетел за боковую линию, откуда его вернул игрок «Манчестер Сити». Но это всего-навсего модель, по которой можно предположить, что именно так и было. А может, и нет.

кадр трансляции beIN Sports
кадр трансляции beIN Sports

В любом случае ни о какой «открутке» момента речи быть не может. Та атака «Сити» была прервана футболистами «Реала», Эдуарду Камавинга перехватил мяч, завладел им, а затем снова потерял. И только после этого Де Брейне забил.

Это разные фазы атаки. Гол засчитан правильно.

кадр трансляции «Матч Премьер»
кадр трансляции «Матч Премьер»
Кевин де Брейне
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