В среду «Реал» дома сыграет против «Браги» в матче группы С Лиги чемпионов. Встреча пройдет 8 ноября в городе Мадрид (Испания) на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Канал «Матч Футбол 1» покажет в прямом эфире противостояние «Реал» — «Брага». Начало — в 22.45 мск. Самые интересные события матча также будут доступны в онлайн-перекличке на канале «Матч Премьер».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию с формальными событиями игры «Реал» — «Брага» в своем матч-центре.

Команда тренера Карло Анчелотти с 9 баллами лидирует в турнирной таблице своей группы. «Брага» с тремя очками располагается на третьей строчке.

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