Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 23:00

«Бавария» — «Галатасарай»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Матч ТВ» покажет в прямом эфире трансляцию игры ЛЧ «Бавария» — «Галатасарай» 8 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Харри Кейн.
Харри Кейн.
Фото Reuters

8 ноября «Бавария» на своем поле примет «Галатасарай» в матче группы А Лиги чемпионов. Встреча пройдет в среду на стадионе «Альянц Арена» в городе Мюнхен (Германия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Бавария» — «Галатасарай» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Канал «Матч ТВ» на ТВ и своем сайте matchtv.ru покажет в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию противостояния ЛЧ «Бавария» — «Галатасарай». Начало — в 22.45 мск.

Мюнхенский клуб с 9 очками лидирует в турнирной таблице группы А. Турецкая команда с 4 баллами располагается на второй строчке.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы в актуальном виде, статистика и лучшие бомбардиры на сайте «СЭ».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Галатасарай
0
Читайте также
Махачев стал первым в рейтинге лучших бойцов UFC! Возможно, Джонс уже никогда его не обойдет
Спортивные лиги в CША обвинили в расизме против белых. Неожиданный поворот за океаном
СМИ сообщили о нападении на колонну президента Палестины Аббаса
В Москве умерла дочь актера из «Бриллиантовой руки» певица Светлана Пиньковская
Госдума одобрила в первом чтении новые правила регистрации авто
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Милан» — «ПСЖ», «Боруссия» — «Ньюкасл» и другие матчи 4-го тура
«Милан» — «ПСЖ»: Рафаэл Леан сравнял счет ударом через себя. Онлайн-трансляция игр дня Лиги чемпионов
«Реал» — «Брага»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Фанаты «Боруссии» выступили против реформы Лиги чемпионов: «Вас волнуют лишь деньги»
«Барселона» на выезде проиграла «Шахтеру» в Лиге чемпионов
Голы Фюллкруга и Брандта принесли «Боруссии» победу над «Ньюкаслом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» — «Брага»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости