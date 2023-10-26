Раум: «Все было не так просто в матче с «Црвеной»

Защитник «Лейпцига» Давид Раум прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это невероятное чувство. Я очень рад, что мы выиграли этот матч. Мы все счастливы. Мы хотели одержать уверенную победу. В конечном счете, все было не так просто, у «Црвены» тоже были хорошие шансы. Они сегодня хорошо сыграли, но мы забили первыми», — цитирует пресс-служба УЕФА Раума.

«Лейпциг» набрал 6 очков и идет вторым в группе G. «Црвена Звезда» располагается на четвертой строчке — 1 очко.