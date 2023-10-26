Бахар: «Црвена Звезда» почти добилась ничьей и может вынести из матча с «Лейпцигом» много хорошего»

Главный тренер «Црвены Звезды» Барак Бахар прокомментировал поражение от «Лейпцига» (1:3) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Сражались до последней секунды. Мы не сломались, пропустив в тот момент, когда все складывалось в нашу пользу. Не переставали бороться. Наши молодые игроки вышли на поле со скамейки и помогли нам забить. Мы почти добились ничьей и можем вынести из этого матча много хорошего», — цитирует пресс-служба УЕФА Бахара.

«Лейпциг» набрал 6 очков и идет вторым в группе G. «Црвена Звезда» располагается на четвертой строчке — 1 очко.