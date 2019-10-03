Рауль де Томас: «Забитый гол — это всегда хорошо, но одного сегодня оказалось недостаточно»
03:36
Нападающий «Бенфики» Рауль де Томас после поражения от «Зенита»? во 2-м туре Лиги чемпионов (1:3) отметил , что команде нужно было чаще выигрывать единоборства.
— Мы провели не лучшую игру, мы должны были чаще выигрывать отдельные единоборства, — цитирует пресс-служба УЕФА де Томаса. — Забитый гол — это всегда хорошо, но одного сегодня оказалось недостаточно.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027044/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур