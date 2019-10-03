Нападающий «Бенфики» Рауль де Томас после поражения от «Зенита»? во 2-м туре Лиги чемпионов (1:3) отметил , что команде нужно было чаще выигрывать единоборства.

— Мы провели не лучшую игру, мы должны были чаще выигрывать отдельные единоборства, — цитирует пресс-служба УЕФА де Томаса. — Забитый гол — это всегда хорошо, но одного сегодня оказалось недостаточно.

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