Рамос высказался о критике Роналду после вылета «Ювентуса» из ЛЧ

Капитан «Реала» Серхио Рамос высказался по поводу критики болельщиками в адрес его бывшего одноклубника Криштиану Роналду.

«Роналду — флагман «Юве», он в центре внимания, но он привык к этому. Как и здесь, в «Реале», если что-то идет не так, смотрят на капитана и тренера. Криштиану привык к этому. Любая команда может тебя обыграть в Лиге чемпионов. «Барселона» тоже вылетела, и я надеюсь, что с нами этого не случится», — цитирует Marca Рамоса.

9 марта «Ювентус» обыграл «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов, но вылетел из турнира по сумме двух матчей (1:2, 3:2).

36-летний Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года. В текущем сезоне нападающий провел 32 матча за итальянский клуб во всех турнирах и забил 27 мячей при четырех голевых передачах.