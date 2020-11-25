Ракитич посвятил гол в ворота «Краснодара» травмированному одноклубнику
Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич после победы над «Краснодаром» в Лиге чемпионов (2:1) отметил, что команда хочет занять первое место в группе. Свой гол он посвятил своему одноклубнику Серхио Эскудеро, получившему травму.
— Очень рад, что сегодня нам удалось победить, — цитирует пресс-служба УЕФА Ракитича. — Мы добыли путевку в 1/8 финала, и теперь все наши мысли связаны лишь с тем, чтобы постараться занять первое место в группе. «Краснодар» вновь показал себя хорошей командой, но мы действовали слаженнее и заслужено победили. Свой гол посвящаю Эскудеро, который получил, надеюсь, не очень серьезную травму в сегодняшнем поединке.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029430--krasnodar-vs-sevilla/
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