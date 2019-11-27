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Ракицкий пропустит матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

27 ноября 2019, 22:42
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий получил желтую карточку на 89-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона». 30-летний украинский футболист пропустит игру с «Бенфикой» 10 декабря из-за перебора предупреждений.

Команда Сергея Семака проведет встречу с «Бенфикой» в Лиссабоне. В первой игре «Зенит» обыграл в Санкт-Петербурге португальцев со счетом 3:1.

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Зенит — Лион

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