Радимов считает, что «Ювентус» не наиграл на победу в матче с «Зенитом»

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов после поражения сине-бело-голубых от «Ювентуса» (0:1) в Лиге чемпионов отметил, что туринцы не наиграли на победу.

«Обидно, конечно. «Зенит» не заслуживал победы, но думаю, и «Юве» на нее не наиграл. Но это такая команда, что за счет замен может прибавить. Посмотрите, какого высочайшего уровня вышли по ходу матча футболисты — один автор гола Кулушевски чего стоит. Или Куадрадо, который вообще-то игрок стартового состава. Понятно, что сильная команда. У «Зенита» мне понравился Клаудиньо. Против такого соперника тяжело что-то создавать, но Клаудиньо удавалось», — цитируют «Известия» Радимова.