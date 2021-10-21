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Радимов считает, что «Ювентус» не наиграл на победу в матче с «Зенитом»

04:40

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов после поражения сине-бело-голубых от «Ювентуса» (0:1) в Лиге чемпионов отметил, что туринцы не наиграли на победу.

«Обидно, конечно. «Зенит» не заслуживал победы, но думаю, и «Юве» на нее не наиграл. Но это такая команда, что за счет замен может прибавить. Посмотрите, какого высочайшего уровня вышли по ходу матча футболисты — один автор гола Кулушевски чего стоит. Или Куадрадо, который вообще-то игрок стартового состава. Понятно, что сильная команда. У «Зенита» мне понравился Клаудиньо. Против такого соперника тяжело что-то создавать, но Клаудиньо удавалось», — цитируют «Известия» Радимова.

Зенит — Ювентус

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1238547/aleksei-fomin/evrokonfuzy-zenit-i-spartak-poterpeli-obidnye-porazheniia

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Евгений Козинов все материалы автора

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