Радимов оценил шансы "Краснодара" в противостоянии с "Порту"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов - о шансах "Краснодара" пройти "Порту" в отборочном турнире Лиги чемпионов.
– "Порту" пройти реально?
– Все понимают, что будет о-о-очень тяжело. "Порту" в межсезонье прилично обновился, но это ни о чем не говорит. Слабых игроков в такие клубы не приглашают. Еще большой минус для "Краснодара", что он первый матч проводит дома. (Александр Кружков)
Полностью интервью Владислава Радимова - здесь.
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"Краснодар" - "Порту": пройдут ли "быки" команду Зе Луиша в отборе Лиги чемпионов?
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/chempionat-rossii-rpl-premer-liga-cska-zenit-lokomotiv-krasnodar-rostov-radimov-ne-verit-v-chempionstvo-spartaka-1569630/
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