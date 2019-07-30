Радимов оценил шансы "Краснодара" в противостоянии с "Порту"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов - о шансах "Краснодара" пройти "Порту" в отборочном турнире Лиги чемпионов.

– "Порту" пройти реально?

– Все понимают, что будет о-о-очень тяжело. "Порту" в межсезонье прилично обновился, но это ни о чем не говорит. Слабых игроков в такие клубы не приглашают. Еще большой минус для "Краснодара", что он первый матч проводит дома. (Александр Кружков)

Полностью интервью Владислава Радимова - здесь.