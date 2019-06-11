Пятнадцать итальянских клубов выступили против реформ в Лиге чемпионов

Генеральная Ассамблея Серии А одобрила резолюцию против предложений о реформе клубных соревнований под эгидой УЕФА.

Из 20 клубов только "Ювентус" проголосовал против принятия резолюции, четыре клуба воздержались ("Интер", "Милан", "Рома" и "Фиорентина").​ Изменить систему розыгрыша Лиги чемпионов предложила Ассоциации европейских клубов (ЕСА).

– Мы твердо верим, что квалификация для клубных соревнований УЕФА должна основываться только и исключительно на выступлениях клубов во внутреннем чемпионате, потому что любая полузакрытая модель поставит под угрозу ценность национальных соревнований, – говорится в пресс-релизе организации. – Мы также выражаем нашу обеспокоенность по поводу экономического и конкурентного воздействия на серию А. Искренне надеемся, что УЕФА примет во внимание наши наблюдения и будет работать вместе с Европейскими лигами для реализации другой модели, которая сохранит устойчивость как национальных чемпионатов, так и европейских соревнований.

Среди предлагавшихся ранее изменений – формат группового турнира с четырьмя группами по восемь команд, понижение и повышение в классе, а также гарантированное место в Лиге чемпионов на следующий сезон первым пяти командам каждой группы.

УЕФА заявил, что никаких конкретных предложений о возможных изменениях в Лиге чемпионов не существует

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