Прямой эфир трансляции игры ЛЧ «ПСЖ» — «Ньюкасл» на «Матч ТВ» начнется в 22.45 мск

«Ньюкасл» 28 ноября в Париже (Франция) на стадионе «Парк де Пренс» сыграет в гостях против «ПСЖ» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Зрители смогут посмотреть видеотрансляцию противостояния «ПСЖ» и «Ньюкасла» на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Бесплатный прямой эфир стартует в 22.45 мск. Телеканал «Матч Премьер» проведет онлайн-перекличку с хайлайтами самых интересных моментов вечера вторника в Лиге чемпионов.

Следить за ключевыми событиями игры «ПСЖ» — «Ньюкасл» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Парижане с шестью баллами располагаются на второй строчке в турнирной таблице группы F ЛЧ. «Ньюкасл» — четвертый с 4 баллами.

За «ПСЖ» выступает форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. 24-летний нападающий в текущем сезоне забил 16 голов в 16 матчах при двух результативных передачах.

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