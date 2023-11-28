Деменко назвал самый интересный матч дня в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко объяснил, почему из восьми сегодняшних матчей Лиги чемпионов будет наблюдать за встречей «Милана» и дортмундской «Боруссии».

«Группа F очень тяжелая, и в ней нет ни одного явного фаворита, хотя изначально таким считали «ПСЖ». Для «Милана» решающим стал матч предыдущего тура именно с французами. Итальянцы сумели победить, и их шансы на выход возросли. Хотя многие уже ставили на миланцах крест. В предстоящем матче «Милан» кажется более предпочтительным, чем «Боруссия». На мой взгляд, итальянцы должны победить, хотя и немцы — не подарок. Встреча будет очень интересной. Большую часть стану смотреть именно ее, иногда переключая на параллельный матч «ПСЖ» — «Ньюкасл», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Матч между «Миланом» и «Боруссией» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов пройдет 28 ноября в Милане и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая встреча команд завершилась нулевой ничьей.