Французский тренер Лионель Шарбонье заступился за судью Себастьяна Колцеску, обвиненного в расизме. Во время матча группы Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул» он обратился к тренеру стамбульцев Пьеру Вебо «этот черный парень». После этого обе команды покинули поле в знак протеста, игра прервана и еще не возобновлена. Футболист стамбульцев Демба Ба начал кричать судьям: Вы никогда не скажете «Этот белый парень». Когда вы упоминаете черного, вы говорите: «Этот черный парень!»

— Я должен сказать то, что должен сказать. Я работал в Африке, и меня всегда звали белым парнем, и это никогда не звучало как расизм, — цитирует RMC Шарбонье.

Шарбонье в 2015 году работал в клубе «Санга Баленде» из ДР Конго, а в 2016-м работал в тренерском штаб сборной Мадагаскара.