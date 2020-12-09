«ПСЖ» разгромил «Истанбул» в скандальном матче

«ПСЖ» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов обыграл «Истанбул» со счетом 5:1.

В составе парижан хет-трик оформил Неймар, дубль на счету Килиана Мбаппе. Гости ответили точным ударом Мехмета Топала.

Встреча началась 8 декабря, однако из-за того, что румынский резервный судья назвал тренера турецкого клуба Пьера Вебо «черным парнем», обе команды в знак протеста покинули поле, а встречу перенесли на 9 декабря.

После этого матча «ПСЖ» с 12 очками занял первое место в группе H, «Лейпциг» с таким же количеством очков расположился на втором месте, в плей-офф Лиги Европы с третьей строчки вышел «Манчестер Юнайтед», «Истанбул» занял четвертое место.

Лига чемпионов

Группа H

«ПСЖ» (Франция) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 5:1 (3:0)

Голы: Неймар, 21 (1:0). Неймар, 38 (2:0). Мбаппе, 42 — с пенальти (3:0). Неймар, 50 (4:0). Мехмет Топал, 57 (4:1). Мбаппе, 62 (5:1).

«ПСЖ» (Франция): Навас, Флоренци (Пембеле, 79), Маркиньюс (Керер, 67), Кимпембе (Диалло, 80), Баккер, Данилу Перейра, Рафинья (Ди Мария, 46), Верратти (Гей, 80), Паредес, Неймар, Мбаппе.

«Истанбул Башакшехир» (Турция): Гюнок, Рафаэл да Силва (Болинголи-Мбомбо, 68), Хасан Али (Жулиану, 68), Понк, Мехмет Топал, Дениз Тюрюч, Махмут Текдемир (Шадли, 89), Беркай Озджан, Ирфан Кахведжи, Гульбраннсен (Эмре Каплан, 80), Кривелли (Ба, 68).

Предупреждения: Махмут Текдемир, 10. Рафаэл да Силва, 12. Гюнок, 42. Кривелли, 63. Пембеле, 90.

Судья: Маккели (Голландия).

9 декабря. Париж. Стадион «Парк де Пренс».