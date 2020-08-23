«ПСЖ» — «Бавария»: видеотрансляция финала Лиги чемпионов
15:30
Сегодня, 23 августа, «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в финале Лиги чемпионов в Лиссабоне. Начало встречи — в 22.00 (мск).
В полуфинале турнира парижане разгромили «Лейпциг» со счетом 3:0. Мюнхенцы обыграли «Лион» (3:0).
Следить за матчем «ПСЖ» — «Бавария» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте телеканала «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча «ПСЖ» — «Бавария»
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