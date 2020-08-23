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«ПСЖ» — «Бавария»: видеотрансляция финала Лиги чемпионов

15:30
Роберт Левандовски. Фото AFP
Роберт Левандовски. Фото AFP
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Сегодня, 23 августа, «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в финале Лиги чемпионов в Лиссабоне. Начало встречи — в 22.00 (мск).

В полуфинале турнира парижане разгромили «Лейпциг» со счетом 3:0. Мюнхенцы обыграли «Лион» (3:0).

Следить за матчем «ПСЖ» — «Бавария» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте телеканала «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «ПСЖ» — «Бавария»

ПСЖ — Бавария

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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