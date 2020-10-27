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«Пропустите первыми — ничего страшного». «Ростов» объяснил «Локомотиву», как обыграть «Баварию»

12:28
«Ростов» — «Бавария». Фото Reuters
«Ростов» — «Бавария». Фото Reuters
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«Ростов» в Twitter обратился к «Локомотиву» перед их матчем в Лиге чемпионов против «Баварии».

Ростовчане в домашнем матче Лиги чемпионов-2016/17 обыграли «Баварию» со счетом 3:2, при этом уступив в гостях 0:5.

«Взяли блокнот и ручку? Ну, короче, смотрите. Пропустите первыми — ничего страшного. Не бойтесь их защитников, они падают на ровном месте, а в случае штрафного, просто перебросьте мяч через стенку! Желаем вам удачи в этом матче», — говорится в сообщении «Ростова».

После «Локомотив» напомнил «Ростову» о поржении со счетом 0:5.

«Надеемся, что вы не перепутали инструкции», — говорится в сообщении «Локо».

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