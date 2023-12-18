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Сегодня, 15:25

Представитель Захаряна о жеребьевке Лиги чемпионов: «Он переехал в Европу ради таких матчей, как с «ПСЖ»

Константин Белов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в комментарии для «СЭ» отреагировал на итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

В 1/8 финала турнира испанская команда встретится с «ПСЖ».

«Арсен переезжал в Европу ради таких матчей, как с «ПСЖ». В Лиге чемпионов ты играешь с сильными соперниками. У тебя есть возможность послушать гимн турнира и выходить на поле с сильнейшими в мире. Мы будем болеть за Арсена, переживать и, надеюсь, радоваться», — сказал Голубин «СЭ».

«Реал Сосьедад» занял первое место в своей группе Лиги чемпионов, «ПСЖ» стал вторым в своей группе. Первый матч 1/8 финала состоится в Париже, ответная игра пройдет в Сан-Себастьяне.

УЕФА объявит даты матчей позднее.

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2022 года. 20-летний россиянин провел 17 матчей за испанскую команду и сделал одну результативную передачу.

Арсен Захарян
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал Сосьедад
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