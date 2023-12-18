«Наполи» встретится с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Пара определилась на жеребьевке плей-офф турнира в швейцарском Ньоне.

«Барселона» заняла второе место в своей группе, поэтому проведет первый матч 1/8 финала на своем поле. Ответная встреча состоится на стадионе «Наполи».

Точные даты матчей станут известны позднее. Первые игры 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные встречи — 5, 6, 12 и 13 марта.

Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».