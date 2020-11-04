«Потратили 20 миллионов, а он гниет на лавке». Фанаты «Аталанты» недовольны невыходом Миранчука в матче с «Ливерпулем»

Поклонники «Аталанты» выразили недовольство тем, что главный тренер Джан Пьеро Гасперини не выпустил Алексея Миранчука на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:5). Российский хавбек перешел в клуб из Бергамо этим летом и на данный момент провел за итальянцев только 10 минут. В игре Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (4:0) Миранчук вышел на замену и через 9 минут забил красивый гол.

JunhoToussaint: «Маттео Пессина может получить игровые минуты в «Аталанте», а Миранчук — нет?»

AtalantaPassion, при счете 0:5: «Просто выпустите сейчас Ламмерса, Миранчука и Руггьери».

AtalantaPassion, после матча: «Почему не играл Миранчук? На него потратили 20 миллионов евро, он забил первым касанием в футболке «Аталанты» и все еще гниет на лавке. Думаю, он в опале (сомнительно) или все еще травмирован».

ridwantebellum: «Аталанта» не может и дальше полагаться на Папу, возможно, стоит включить в состав Иличича или Миранчука, чтобы повысить творческий потенциал «Аталанты».

GouirileGoat2: «Аталанта» занимается фигней уже месяц. Уже надоело видеть, что Малиновский и Миранчук остаются на скамейке. Это немного огорчает".

Kovalsky_marat: «Не знаю, что там за суперсложная игра «Аталанты» и в чем заключается такая непостижимая тактика Гасперини, которая не позволяет выпустить Миранчука даже в таком матче. Это какое-то дно. Нет объяснений».

Ряд российских болельщиков ограничились твитом «No Miranchuk — no party» («Нет Миранчука — нет вечеринки»).