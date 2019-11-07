Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин — о матче с «Црвеной Звездой» (4:0) в Лиге чемпионов. В этой игре он сделал дубль. Кореец признался, что ему было непросто после ситуации, когда после его подката тяжелую травму получил игрок «Эвертона» Андре Гомеш. Ранее стало известно, что его красная карточка за этот фол была отменена.

— Важно выиграть этот матч, особенно у команды, которая была непобежденной дома, — цитирует Сона ВВС. — У нас был хороший настрой, и нам удалось забить в первом тайме. Это очень важно для нашей уверенности. Здесь очень непросто играть, но мы умеем хорошо играть на выезде и можем вынести позитив из этого.

Конечно, последние несколько дней были очень сложными для меня, но я понял, как мне повезло, что у меня есть такая поддержка от болельщиков и партнеров. Могу сказать, что мне очень жаль из-за случившегося, но мне нужно было сконцентрироваться на команде и продолжать играть. Это была правильная реакция на поддержку, которую я получил.