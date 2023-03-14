«Порту» — «Интер»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

14 марта «Порту» на своем поле примет «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Драгау» в Порту, начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Порту» — «Интер». Видеотрансляция игры в прямом эфире будет доступна на канале «Матч Футбол 1».

22 февраля «Интер» дома выиграл у «Порту» со счетом 1:0. Единственный гол тогда забил форвард Ромелу Лукаку.

17 марта в Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов. Финал турнира состоится 10 июня в Стамбуле (Турция) на Олимпийском стадионе Ататюрка.