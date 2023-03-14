«Манчестер Сити» — «Лейпциг»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

14 марта «Манчестер Сити» дома примет «Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Этихад», начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Лейпциг». В прямом эфире видеотрансляция игры будет доступна на канале matchtv.ru.

В первом матче «Лейпциг» сыграл вничью с командой Хосепа Гвардиолы — 1:1.

17 марта в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов. Финал турнира состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.