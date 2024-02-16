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16 февраля, 17:23

Полузащитник «Манчестер Сити» Де Брейне стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Кевин де Брейне.
Фото Reuters

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

Футболист отметился голом и результативной передачей в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Копенгагена» (3:1).

Второе место в голосовании занял нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, забивший гол в ворота «Реала Сосьедад» (2:0), третьим стал вингер «Реала» Браим Диас, в активе которого победный гол в матче с «РБ Лейпциг» (1:0).

Ответная встреча пройдет 6 марта в Англии. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Де Брейне вернулся и разорвал «Копенгаген». «Сити» не заметил датчан

Кевин де Брейне
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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