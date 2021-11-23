Полузащитник «Лилля» Шека: «Мы можем поставить себя в очень хорошую позицию для выхода в плей-офф Лиги чемпионов»

Полузащитник «Лилля» Шека поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

«Наша команда всегда заряжена, особенно в большом матче, где у нас есть возможность сделать что-то прекрасное, например, поставить себя в очень хорошую позицию для выхода в 1/8 финала. Мы провели не один важный матч с тех пор, как я пришел в этот клуб, с хорошим и плохим исходом. Впереди еще одна такая игра», — приводит слова Шеки официальный сайт УЕФА.

Матч «Лилль» — «Зальцбург» пройдет 23 ноября и начнется в 23:00 мск. Французский клуб с 5 очками занимает пятое место в группе G, немецкая команда с 7 очками лидирует в группе.