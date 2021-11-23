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Гасперини: «У «Аталанты» очень ровная группа, и результаты показывают это»

02:55
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поелился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

«У нас очень ровная группа, и результаты показывают это. В последних двух матчах с «МЮ» мы набрали незаслуженно мало очков, учитывая то, как мы играли, а «Вильярреал», напротив, набрал максимум возможного, из-за чего соперник получил преимущество, которое мы теперь хотим нивелировать», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

Матч «Янг Бойз» — «Аталанта» пройдет 23 ноября и начнется в 23:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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