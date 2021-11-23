Гасперини: «У «Аталанты» очень ровная группа, и результаты показывают это»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поелился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

«У нас очень ровная группа, и результаты показывают это. В последних двух матчах с «МЮ» мы набрали незаслуженно мало очков, учитывая то, как мы играли, а «Вильярреал», напротив, набрал максимум возможного, из-за чего соперник получил преимущество, которое мы теперь хотим нивелировать», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

Матч «Янг Бойз» — «Аталанта» пройдет 23 ноября и начнется в 23:00 мск.