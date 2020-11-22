Полузащитник «Краснодара» Уткин оценил выступление команды в Лиге чемпионов

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин оценил выступление команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

— Каким получается дебют «Краснодара» в ЛЧ? Рассчитывали на большее?

— Сам я ни на что не рассчитывал, — приводит слова Уткина сайт «Краснодара». — Довольно глупо что-то загадывать, впервые участвуя в турнире. Тем более с нашим количеством кадровых потерь. Считаю, что результат «Краснодара» в Лиге чемпионов — не лучший, но могло быть и хуже. В каждом матче были отрезки, где смотрелись неплохо. Постараемся показать достойный футбол и побороться за победы в оставшихся играх.

— Пример нестабильности по ходу матча — игра в Севилье. Очень хороший первый тайм, два гола, лидерство в счете. Что изменилось после перерыва?

— Большая загадка для меня. Играя в большинстве, нужно было брать инициативу в свои руки, а мы ее почему-то отдали. За то и поплатились.

— Но вечер показал, что с победителем Лиги Европы реально побороться...

— Так и есть. В отдельном матче мы можем победить очень многих. На длинной дистанции сложно удержаться в темпе топ-команд, а вот в одной игре может произойти всякое.

— Итоговый счет встречи с «Челси» смотрится неприятно, но на протяжении 70 минут «Краснодар» выглядел конкурентоспособно. Как это ощущалось на поле? Все-таки играли с командой, которая произвела самую дорогую закупку футболистов в европейском футболе минувшим летом.

— Я заменился примерно на 75-й минуте при счете 0:1, и на тот момент жесткого давления со стороны «Челси» не ощущал. Не было чувства, что нам вот-вот забьют, и все закончится. Наоборот, казалось, что можем сравнять и переломить ход матча. Но получилось то, что получилось.

— К стилю европейского судейства уже привык? Арбитры позволяют больше контактов, чем в России. Так играть комфортнее?

— Поначалу было непривычно — в еврокубках арбитр промолчит там, где российский судья обычно остановит игру. Но я только за такую борьбу, если все честно, и ситуации одинаково трактуются в обе стороны. Хотя не могу сказать, что стопроцентно привык к такому стилю. Постепенно привыкаю.

— Чем такие топы, как «Челси» и «Севилья», отличаются от команд Тинькофф РПЛ?

— Глобальные отличия. Они быстрее работают с мячом, быстрее двигаются. А еще парни постоянно друг другу подсказывают на поле, смотрятся очень сплоченными командами. Разницу я почувствовал большую.