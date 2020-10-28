Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд признался, что игра с «Мидтьюлланном» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:0) получилась тяжелой. По его мнению, «красные» заслужили три очка.

— Это было тяжело, — цитирует пресс-служба УЕФА Александр-Арнолда. — Соперник усложнил нам задачу, особенно в первом тайме. В конце концов, мы показали свой характер и заслужили три очка, но должны были потрудиться для этого.