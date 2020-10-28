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«Показали свой характер и заслужили три очка». Трент Александр-Арнолд — о победе над «Мидтьюлланном»

03:24
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд признался, что игра с «Мидтьюлланном» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:0) получилась тяжелой. По его мнению, «красные» заслужили три очка.

— Это было тяжело, — цитирует пресс-служба УЕФА Александр-Арнолда. — Соперник усложнил нам задачу, особенно в первом тайме. В конце концов, мы показали свой характер и заслужили три очка, но должны были потрудиться для этого.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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