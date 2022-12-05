Почеттино: «Меня уволили из «ПСЖ», потому что не выиграл ЛЧ? Тогда Гвардиолу должны были уволить 8 раз»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал свое увольнение из клуба в июле 2022 года.

«Если я покинул «ПСЖ» из-за того, что не смог выиграть Лигу чемпионов, то Гвардиолу должны были уволить уже 7 или 8 раз. Это разные реальности. «ПСЖ» был вынужден пытаться выиграть ЛЧ. Если эта цель не достигнута, то я первый, кто несет за это ответственность», — цитирует Почеттино AS.

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За все время работы испанцу не удавалось выиграть Лигу чемпионов.

Аргентинский специалист возглавлял французский клуб с января 2021 года по июль 2022 года. Ранее работал в «Тоттенхэме», «Эспаньоле» и «Саутгемптоне». На данный момент Почеттино находится без клуба.