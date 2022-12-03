Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 19:23

Почеттино: «ПСЖ создан, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино объяснил, почему его уволили из французского клуба.

«ПСЖ создан, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов. Если эта цель не достигнута, первым ответственность понесу я. Никто это не скрывает», — сказал тренер AS.

На данный момент 50-летний аргентинец находится без команды. Летом он покинул пост главного тренера «ПСЖ».

Лучшим результатом «ПСЖ» в Лиге чемпионов является попадание в финал в 2020 году. Тогда парижане минимально проиграли «Баварии» (0:1) при Томасе Тухеле на тренерском мостике.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Маурисио Почеттино
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Денис Казанский: три дня в Катаре — фейковые болельщики, метро и пиво за 1200 рублей
Гол Франции отменили после игры, решающий мяч Японии «из аута» и вылет Германии: события групп ЧМ-2022
Посольство РФ потребовало объяснить задержание российского бизнесмена в Лондоне
Сергей Жуков прокомментировал инцидент в баре с «участником СВО»
Макрон призвал включить гарантии для РФ в будущую архитектуру безопасности Европы
Как заработать на своих хобби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деклан Райс заявил о желании выступать в Лиге чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости