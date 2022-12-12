Срна заявил, что «Шахтер» мог выйти в полуфинал Лиги чемпионов с Роберто Де Дзерби

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна считает, что его клуб мог выйти в полуфинал Лиги чемпионов во главе с бывшим главным тренером Роберто Де Дзерби.

«Мне так жаль Де Дзерби, это было бы невероятное путешествие, которое, я уверен, привело бы нас в полуфинал Лиги чемпионов. Я работал с ним полгода. Он номер один для меня», — цитирует Срна Tuttomercatoweb.

После ухода из «Шахтера» Де Дзерби работает главным тренером английского «Брайтона».