Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Лига чемпионов

12 декабря, 09:29

Срна заявил, что «Шахтер» мог выйти в полуфинал Лиги чемпионов с Роберто Де Дзерби

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна считает, что его клуб мог выйти в полуфинал Лиги чемпионов во главе с бывшим главным тренером Роберто Де Дзерби.

«Мне так жаль Де Дзерби, это было бы невероятное путешествие, которое, я уверен, привело бы нас в полуфинал Лиги чемпионов. Я работал с ним полгода. Он номер один для меня», — цитирует Срна Tuttomercatoweb.

После ухода из «Шахтера» Де Дзерби работает главным тренером английского «Брайтона».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Дарио Срна
ФК Шахтер (Донецк)
Роберто Де Дзерби
2
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рекорд — уже совсем близко! Овечкин снова забил в пустые ворота
Щербакову номинировали на премию ISU Skating Awards. Дадут ли ей награду?
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почеттино: «Меня уволили из «ПСЖ», потому что не выиграл ЛЧ? Тогда Гвардиолу должны были уволить 8 раз»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости