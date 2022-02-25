Колосков высказался о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

«Нечто подобное я ожидал, хотя юридических причин для этого нет. РФС ничего не нарушил, чтобы принять такое решение. Но есть давление на УЕФА и спортивная целесообразность. Ряд английских клубов заявили, что не приедут в Россию, поэтому пришлось выбрать такое решение. В целом, я думаю, это правильное», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее, 25 февраля, стало известно, что УЕФА официально назначил новым местом проведения финального матча «Парк де Пренс» во Франции — домашний стадион «ПСЖ».

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге должен был пройти 28 мая 2022 года