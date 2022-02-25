Деньги на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге будут направлены на развитие детских спортивных школ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга сообщил, что деньги от финала Лиги чемпионов направят в школы

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что средства, которые планировали потратить на подготовку и проведение финального матча Лиги чемпионов, будут направлены на развитие детских спортивных школ.

«УЕФА официально заявил о переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга в Париж. Мне очень жаль, что коллеги из УЕФА приняли такое решение.

Сегодня Петербург — один из знаковых центров проведения крупных международных мероприятий, у нас есть все необходимые ресурсы и инфраструктура. И это хорошо известно нашим иностранным коллегам, поэтому очевидно, что такое решение политически ангажировано. Хотя неоднократно заявлялось, что спорт вне политики и должен объединять, а не разобщать.

Также хочу сказать, что те средства, которые мы планировали потратить на подготовку и проведение финального матча Лиги Чемпионов, будут направлены на развитие детских спортивных школ", — написал Пиотровский в Instagram.

Сегодня, 25 февраля, стало известно, что исполнительный комитет УЕФА на внеочередном заседании принял решение о переносе финала Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга.

Новым местом проведения финального матча стал «Парк де Пренс» во Франции — домашний стадион «ПСЖ».