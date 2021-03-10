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«Ехали за другим результатом и боролись до конца». Акунья — о ничьей с «Боруссией»

04:14
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Защитник «Севильи» Маркос Акунья после ничьей с дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2) признался, что хотел бы переиграть первую встречу.

«Мы ехали за другим результатом и боролись до конца. Мы знали, что это будет трудная игра и нам надо будет выложиться на все сто. Главное, что мы не сдавались. Если бы можно было что-то поменять в прошлом, то я бы переиграл нашу первую игру дома», — цитирует пресс-служба УЕФА Акунью.

Боруссия Д — Севилья

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029478--dortmund-vs-sevilla/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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