«Ехали за другим результатом и боролись до конца». Акунья — о ничьей с «Боруссией»
04:14
Защитник «Севильи» Маркос Акунья после ничьей с дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2) признался, что хотел бы переиграть первую встречу.
«Мы ехали за другим результатом и боролись до конца. Мы знали, что это будет трудная игра и нам надо будет выложиться на все сто. Главное, что мы не сдавались. Если бы можно было что-то поменять в прошлом, то я бы переиграл нашу первую игру дома», — цитирует пресс-служба УЕФА Акунью.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029478--dortmund-vs-sevilla/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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