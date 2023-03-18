Пиоли: «Наполи» силен в серии A, но Лига чемпионов — это другое, а «Милан» — это «Милан»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о результатах жеребьевки четвертьфинальных матче Лиги чемпионов, его команда сыграет против «Наполи».

«Мы в четвертьфинале. Мы — «Милан», и мы хотим продолжать. «Наполи» силен, в чемпионате дела у них идут лучше, чем у нас, но Лига чемпионов — это Лига чемпионов, а «Милан» — это «Милан». Спаллетти? У меня с ним прекрасные отношения, я считаю его отличным тренером. Между серией A и лигой чемпионов есть большая разница, но сейчас мы должны сосредоточиться на чемпионате. ЛЧ — это цель, и мы должны думать, что пройдем этот путь до конца. Почему мы должны думать, что у нас не получится?» — приводит слова Пиоли Football Italia.

Первый матч команд в 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 11 апреля, ответная встреча пройдет 18 апреля.