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18 марта, 10:32

Пиоли: «Наполи» силен в серии A, но Лига чемпионов — это другое, а «Милан» — это «Милан»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о результатах жеребьевки четвертьфинальных матче Лиги чемпионов, его команда сыграет против «Наполи».

«Мы в четвертьфинале. Мы — «Милан», и мы хотим продолжать. «Наполи» силен, в чемпионате дела у них идут лучше, чем у нас, но Лига чемпионов — это Лига чемпионов, а «Милан» — это «Милан». Спаллетти? У меня с ним прекрасные отношения, я считаю его отличным тренером. Между серией A и лигой чемпионов есть большая разница, но сейчас мы должны сосредоточиться на чемпионате. ЛЧ — это цель, и мы должны думать, что пройдем этот путь до конца. Почему мы должны думать, что у нас не получится?» — приводит слова Пиоли Football Italia.

Первый матч команд в 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 11 апреля, ответная встреча пройдет 18 апреля.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
Стефано Пиоли
серия А
0
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