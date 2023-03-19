Лаудруп назвал фаворитов Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Микаэль Лаудруп рассказал, кого считает фаворитами текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Реал» – фаворит Лиги чемпионов? Без сомнения, вместе с «Баварией», хотя они могут встретиться в полуфинале. «Манчестер Сити» обладает в этом году фактором Холанна, но они до сих пор не доказали, что могут выиграть Лигу чемпионов. «Реал» отличает от других то, что команда никогда не паникует. Конкурентоспособность, которую демонстрирует команда, заложена в ее ДНК», – приводит слова Лаудрупа AS.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Челси», а «Бавария» сыграет с «Манчестер Сити». Первые матчи пройдут 11-12 апреля. Финал турнира состоится 10 июня в Стамбуле.