Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

19 марта, 17:40

Лаудруп назвал фаворитов Лиги чемпионов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Микаэль Лаудруп рассказал, кого считает фаворитами текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Реал» – фаворит Лиги чемпионов? Без сомнения, вместе с «Баварией», хотя они могут встретиться в полуфинале. «Манчестер Сити» обладает в этом году фактором Холанна, но они до сих пор не доказали, что могут выиграть Лигу чемпионов. «Реал» отличает от других то, что команда никогда не паникует. Конкурентоспособность, которую демонстрирует команда, заложена в ее ДНК», – приводит слова Лаудрупа AS.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Челси», а «Бавария» сыграет с «Манчестер Сити». Первые матчи пройдут 11-12 апреля. Финал турнира состоится 10 июня в Стамбуле.

dsadadad
Микаэль Лаудруп
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
3
3
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/4 финала: пары и путь до финала в Стамбуле
Ибрагимович — о Рафаэле Леау: «Он не выглядит счастливым, но мы делаем для него все»
Пиоли о поражении от «Удинезе»: «Милан» сыграл гораздо хуже своих возможностей»
Игонин высказался об итогах жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов
Масалитин назвал «Наполи» явным фаворитом в противостоянии с «Миланом» в ЛЧ
Оливер Кан: «Манчестер Сити» — отличная команда, но мы — «Бавария»
Нагельсманн: «Сложная группа, «ПСЖ», «Манчестер Сити» — в прошлом году «Реал» тоже пошел по такому пути»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пиоли: «Наполи» силен в серии A, но Лига чемпионов — это другое, а «Милан» — это «Милан»

Бузникин считает, что «Бенфика» легко пройдет «Интер» в Лиге чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости