Перейра назвал Мбаппе лучшим в мире на данный момент

Полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо играли в первом тайме, а после перерыва приложили еще больше усилий и добились своего. Мбаппе — необычный игрок. Он наглядно показал это своим голом. Для меня он лучший в мире на данный момент. Я счастлив, что мы выиграли у классной команды. Всегда приятно дома побеждать», — цитирует португальца сайт УЕФА.

Мбаппе забил победный гол в этом матче. Это его 32-й гол в Лиге чемпионов.