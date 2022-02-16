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Сегодня, 10:15

Перейра назвал Мбаппе лучшим в мире на данный момент

Виктория Кравченко

Полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо играли в первом тайме, а после перерыва приложили еще больше усилий и добились своего. Мбаппе — необычный игрок. Он наглядно показал это своим голом. Для меня он лучший в мире на данный момент. Я счастлив, что мы выиграли у классной команды. Всегда приятно дома побеждать», — цитирует португальца сайт УЕФА.

Мбаппе забил победный гол в этом матче. Это его 32-й гол в Лиге чемпионов.

Ответный матч «Реал» — «ПСЖ» пройдет в Мадриде 9 марта.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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