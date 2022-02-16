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Сегодня, 04:32

Мбаппе установил новый рекорд Лиги чемпионов, побив достижение Месси

Сергей Разин
корреспондент

«ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Реал» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Килиана Мбаппе. Французский форвард забил 32-й гол в Лиге чемпионов, сделав это в возрасте 23 лет и 1 месяца, что стало новым рекордом. Ранее достижение принадлежало Лионелю Месси, который преодолел отметку в 32 забитых гола в 23 года и 8 месяцев. При этом оба забили по 32 гола в 52 матчах турнира.

Ответный матч «Реал» — «ПСЖ» пройдет в Мадриде 9 марта.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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